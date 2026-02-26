Concorso Oss Regione Campania riparte la selezione sospesa | sorteggio lettera e prove orali ad aprile
Riparte il concorso per operatore socio sanitario in Regione Campania, con 1.274 posti disponibili. Dopo una sospensione temporanea, la selezione riprende con un nuovo procedimento che prevede il sorteggio della lettera e le prove orali programmate per aprile. La procedura, che aveva subito un'interruzione, torna in corso per completare le assunzioni previste.
Concorso per operatore socio sanitario, 1.274 assunzioni. La procedura era stata sospesa dall'ex presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Concorso Oss Regione Campania, riparte la selezione sospesa: sorteggio lettera e prove orali ad aprileRiparte il concorsone della Regione Campania per assumere 1274 Operatori Socio-Sanitari (Oss) a tempo indeterminato. Le prove scritte si sono svolte a novembre, alla presenza dei carabinieri, dopo ... fanpage.it
Riparte il concorso per assumere 1274 Oss della Regione Campania: le nuove date. Ci sono 25mila candidatiRiparte il concorso unico della Regione Campania per assumere 1274 Operatorio Socio-Sanitari con contratti a tempo indeterminato. Dopo le polemiche per la sospensione, avvenuta a sorpresa, ad appena 5 ... fanpage.it
