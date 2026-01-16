Un diploma per la qualifica di Oss Protocollo tra Regione e scuole

È stato presentato ufficialmente il nuovo protocollo tra Regione, Ufficio Scolastico e Arpal, che permette agli studenti di ottenere la qualifica di Operatore Socio Sanitario (Oss) all’interno del percorso scolastico quinquennale. Questa iniziativa, illustrata nell’aula magna del Campus Patrizi-Baldelli-Cavallotti, mira a integrare formazione e opportunità professionali, offrendo un percorso più diretto e qualificante per i giovani interessati al settore socio-sanitario.

"Gli studenti potranno ora conseguire la qualifica di Operatore socio sanitario (Oss) direttamente all'interno del ciclo scolastico quinquennale": è stato presentato ufficialmente ieri nell'aula magna della sede Cavallotti, il nuovo protocollo d'intesa che trasforma il percorso di studi del Campus Patrizi-Baldelli-Cavallotti grazie alla collaborazione tra Regione, Ufficio Scolastico e Arpal. Si aprono così nuove prospettive professionali per gli studenti dell'indirizzo socio sanitario con questa intesa che diventa operativa e risponde con precisione alle richieste del mercato del lavoro. La dirigente scolastica Valeria Vaccari ha accolto con orgoglio quella che ha definito "una vera e propria conquista.

Qualifica OSS a scuola, protocollo firmato - È ufficiale la firma del protocollo tra Regione Umbria, Ufficio Scolastico Regionale, Arpal Umbria e istituti profess ... teletruria.it

Con il diploma arriva la qualifica socio-sanitaria - Non solo un diploma ma anche una qualifica come Oss per gli studenti del corso di studi in servizi socio- quotidianodipuglia.it

