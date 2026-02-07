È nato il figlio di Alessio e Jessi Pasini la coppia friul-americana | più di 61 mila messaggi di benvenuto

Alessio Pasini è diventato papà. Ieri, sui social dei Thepasinis, è apparso un messaggio con la foto di una manina che stringe quella della mamma. La coppia friul-americana ha ricevuto oltre 61 mila messaggi di auguri in poche ore.

Alessio Pasini è diventato papà. Ieri, venerdì 6 febbraio, sui social dei Thepasinis è comparsa la manina di un neonato che stringe la mano della sua mamma.Con questa immagine Alessio Pasini ha dato il lieto annuncio scrivendo «Benvenuto tra noi». «Ciao ragazzi, Jessi e il bambino stanno.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Approfondimenti su Alessio Pasini

Ecco un nuovo capitolo nella vita della coppia di Canale 5, annunciato con naturalezza e intimità.

Nato il quarto figlio della coppia vip, noto per la loro discrezione e riservatezza.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Alessio Pasini

