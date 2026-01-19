Chiusure idriche programmate | i Comuni interessati scendono a 28

Sasi Spa ha comunicato il nuovo calendario delle chiusure idriche programmate per razionamento. I Comuni interessati dall’interruzione scendono a 28, con interventi pianificati per garantire una distribuzione più equilibrata dell’acqua. La gestione delle risorse idriche rimane prioritaria per assicurare un approvvigionamento stabile e sostenibile per tutte le comunità coinvolte.

La Sasi spa ha comunicato il nuovo calendario delle interruzioni notturne fino al 26 gennaio 2026: ecco dove e quando mancherà l'acqua La Sasi spa ha comunicato il nuovo calendario delle interruzioni programmate per razionamento della risorsa idrica. Al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica, si rende necessario effettuare le chiusure nottune nel periodo che va da lunedì 19 a lunedì 26 gennaio 2026, salvo diversa disposizione. Inoltre si necessita di un intervento di interruzione della fornitura non differibile nel Comune di Ortona, zona capoluogo, con chiusura dalle ore 22 del 19 alle ore 6 del giorno successivo, 20 gennaio 2026.🔗 Leggi su Chietitoday.it

