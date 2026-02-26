Comunità sostenibili a Casarano la festa dell’economia circolare

Un progetto che coinvolge cittadini, imprese, associazioni e stakeholder del territorio in una giornata di confronto e partecipazione attiva Attraverso laboratori sul riuso creativo dei materiali, dimostrazioni pratiche e testimonianze di realtà locali impegnate nella valorizzazione delle risorse, è stato possibile mostrare concretamente come i rifiuti possano trasformarsi in opportunità di sviluppo sostenibile. Protagoniste dell’iniziativa sono state cinque realtà del territorio – AC Materiali, Net Grafix Studio, Innovaction Società Cooperativa, Made in Carcere e Rilup: Design Circolare e Comunità – che hanno condiviso esperienze innovative nel campo del recupero, dell’eco-design e dell’inclusione sociale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

L’economia circolare è la chiave per la svolta nel settore dell’acciaio“Senza acciaio non c’è industria“, era solito dire Oscar Sinigaglia, padre della Finsider che fu l’antesignana dello sviluppo siderurgico nazionale...

Biocarburante dal pane. Ricerca Unipi nel segno dell’economia circolaredi Ilaria Vallerini PISA Gli scarti del pane diventano un biocarburante sostenibile per i veicoli a diesel e benzina.