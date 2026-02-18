Biocarburante dal pane Ricerca Unipi nel segno dell’economia circolare

Una ricerca dell’Università di Pisa ha scoperto come trasformare gli avanzi di pane in un biocarburante, riducendo gli sprechi e producendo energia pulita. Durante lo studio, i ricercatori hanno analizzato il processo di conversione, che permette di riutilizzare il pane raffermo invece di buttarlo via. Questo metodo si inserisce nella strategia di economia circolare, puntando a riutilizzare materiali di scarto per ottenere carburanti alternativi.

di Ilaria Vallerini PISA Gli scarti del pane diventano un biocarburante sostenibile per i veicoli a diesel e benzina. L’Università di Pisa firma una nuova scoperta che risponde alle direttive Ue sulla transizione energetica verso fonti rinnovabili e, al contempo, alla crescente problematica dello spreco alimentare. Finanziato nell’ambito del progetto Pnrr Nest, lo stu dio nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (professoressa Anna Maria Raspolli Galletti e i ricercatori Sara Fulignati e Lorenzo Bonaldi) e il Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni (professor Stefano Frigo e i ricercatori Marco Francesconi e Luca Miglino). 🔗 Leggi su Lanazione.it

