L’economia circolare è la chiave per la svolta nel settore dell’acciaio

“ Senza acciaio non c’è industria “, era solito dire Oscar Sinigaglia, padre della Finsider che fu l’antesignana dello sviluppo siderurgico nazionale nel secondo dopoguerra. E se senza acciaio non c’è industria, senza circolarità del settore siderurgico non ci può essere circolarità dell’economia. Dunque una corsa verso la sostenibilità. L’acciaio contribuisce con l’8% delle emissioni globali e per circa il 30% della generazione di anidride carbonica legata a processi industriali nel mondo, secondo quanto riporta un report dell’ Organizzazione Economica per la Cooperazione e lo Sviluppo (Oecd) che ricorda il ruolo centrale del settore per abbattere l’impatto energetico dei processi produttivi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

