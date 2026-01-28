Il film brasiliano “L’agente segreto” di Kleber Mendonça Filho è in corsa per quattro premi Oscar 2026. Se non lo vedete, le sale rischiano di chiudere e il cinema diventa inutile. È un thriller che mescola politica e tensione, e molti lo considerano uno dei film da non perdere.

Se non andate a vedere L’agente segreto, il film brasiliano diretto da Kleber Mendonça Filho, candidato a quattro premi Oscar, le sale devono chiudere e di cinema non se ne parli più. Impossibile non amare questo thriller d’atmosfera, magmatico e crudo, elegantemente e ironicamente cinefilo, volutamente costruito attorno a una sotterranea violenza politica e a un’umanità ostinatamente diffusa. Siamo nel 1977, in un’epoca, come dice la didascalia, “piena di bizzarrie”. Già, perché L’agente segreto inizia come un western, in una stazione di benzina in mezzo al nulla brasiliano del nord-est, con un cadavere decomposto sotto un cartone a pochi metri dalle pompe e dove sopraggiunge il protagonista Marcelo ( Wagner Moura ) su un maggiolone giallo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’agente segreto – Un thriller mozzafiato che intreccia politica e tensione e quattro nomination agli Oscar 2026

Le nomination agli Oscar 2026 hanno svelato i candidati per il premio di miglior film, tra cui "Una battaglia dopo l'altra", "Marty Supreme" e "Sinners".

