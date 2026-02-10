La storia di Antonio ad Affari Tuoi | Orgoglioso di fare il bidello così mi sono ripreso la mia terra

Nella puntata di Affari Tuoi del 10 febbraio, Antonio, un bidello calabrese, ha raccontato la sua storia. È orgoglioso del suo lavoro e dice di averlo scelto per riprendersi la sua terra. Con la moglie Rossella al suo fianco, ha condiviso il suo percorso e il desiderio di riscatto.

Nella puntata di Affari Tuoi del 10 febbraio, la storia di Antonio dalla Calabria insieme alla moglie Rossella. Collaboratore scolastico di mestiere, è riuscito a tornare nella sua amata Regione dopo anni di sacrificio al Nord: "Questo lavoro mi ha permesso di tornare a casa, era il mio sogno".

