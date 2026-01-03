Piazza Cambiaghi si rinnova con importanti interventi di riqualificazione. Entro aprile saranno completati nuovi servizi, tra cui bagni pubblici, un’area verde più ampia e uno spazio giochi dedicato ai bambini. Questi interventi mirano a migliorare la fruibilità e l’aspetto della piazza, rendendola un luogo più accogliente e funzionale per tutta la comunità.

Cambia volto fino in fondo piazza Cambiaghi. Entro aprile sarà dotata di nuovi bagni pubblici, un’ area verde più ampia e giochi per i più piccoli. L’ultimo tassello di un intervento atteso, che punta a restituire qualità, decoro e servizi a una delle piazze cittadine più vissute, soprattutto nei giorni di mercato. La giunta ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione, atto che apre la strada al progetto esecutivo, atteso entro sei settimane. Poi otto settimane di lavori e due per il certificato di regolare esecuzione. Un intervento rapido, con una spesa complessiva di 150mila euro, dal forte valore simbolico e funzionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piazza Cambiaghi cambia volto. Arrivano verde e un’area giochi

Leggi anche: Borgo-Sanzio, il parco giochi senza illuminazione nell’area verde Falcone

Leggi anche: Il parco ora è a portata di bambini: installati tre nuovi giochi nell'area verde

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Piazza Manin cambia volto. Addio alle bancarelle dal 12 gennaio 2026 - Il giorno da segnare con il circoletto rosso sul calendario è il 12 gennaio, quando piazza Manin cambierà radicalmente e definitivamente volto. lanazione.it

La rinnovata piazza Cambiaghi. Manca solo l’ultimo tassello: è in corso l’appalto del verde - La svolta è arrivata lo scorso dicembre, quando piazza Cambiaghi ha salutato la sua vecchia pavimentazione ammalorata. ilgiorno.it

Roma, dal degrado alla rinascita: Piazza dei Visconti cambia volto - Con la recente rimozione degli ultimi chioschi del vecchio mercato rionale rimasti, si è aperta ufficialmente in questi ... ilmessaggero.it

Monza cambia, piazza dopo piazza. Ogni quartiere ha il suo cuore. E spesso quel cuore è una piazza. Uno spazio pubblico, un punto di incontro, un luogo dove si intrecciano vita quotidiana, relazioni, memoria e futuro. In questi mesi abbiamo raccontato come - facebook.com facebook