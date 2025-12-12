All' esame per la patente con microcamera auricolare e due cellulari | denunciato

Durante un esame per la patente di guida, un candidato è stato scoperto mentre tentava di superarlo con strumenti illeciti, tra cui una microcamera, un auricolare e due telefoni cellulari. L’uomo è stato denunciato per aver tentato di ottenere il documento in modo fraudolento, mettendo a rischio l’integrità della prova e la sicurezza stradale.

Tentava di sostenere l’esame per la patente di guida utilizzando una microcamera, auricolare e due telefoni cellulari. La scoperta è stata fatta dagli agenti della Squadra mobile della questura di Gorizia che ha denunciato un 44enne di nazionalità indiana. L'intervento è scattato lo scorso primo. Triesteprima.it

Microcamera e auricolare per superare l’esame della patente: perché è dovuto intervenire il medico - È quello che hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale di Como: i militari hanno trovato un candidato con uno smartphone nascosto e un ... fanpage.it

Microcamera e auricolari nascosti per passare l’esame di guida, denunciato - Un 37enne catanese è stato denunciato dalla Polizia per truffa aggravata. grandangoloagrigento.it

Vicenza, viene bocciato per due volte all'esame della patente: per gli 8 anni successivi guida senza licenza. Multa da 5mila euro X.com