Robot aspirapolvere aziendali hackerati per caso | come un ragazzo ha hackerato tutta la flotta
Un ragazzo ha scoperto per caso come hackerare un’intera flotta di robot aspirapolvere DJI Romo, causando il malfunzionamento di numerosi dispositivi. Durante l’indagine, ha utilizzato strumenti di intelligenza artificiale per analizzare i protocolli di comunicazione e capire come i robot vengono controllati. Il giovane ha individuato vulnerabilità che permettono di inviare comandi non autorizzati ai robot domestici.
Questo approfondimento mette in luce un caso di sicurezza legato al robot aspirapolvere dji romo, analizzato con strumenti basati sull’ intelligenza artificiale per comprendere il protocollo di comunicazione e le modalità di controllo. L’esame evidenzia come l’uso di tecnologie automatiche possa svelare vulnerabilità non immediatamente visibili, con ripercussioni su privacy e gestione remota degli apparecchi. In particolare, è emersa la possibilità che un token di autenticazione non sia legato in modo univoco al dispositivo, aprendo potenziali vie di accesso a dati di più unità. dji romo: vulnerabilità e hacking guidato dall’ia. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Un uomo accede (per sbaglio) a migliaia di robot aspirapolvere DJIUn uomo ha collegato il proprio robot aspirapolvere ad un controller per PlayStation (e ha avuto il controllo di migliaia di dispositivi DJI) ... techprincess.it
