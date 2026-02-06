Samsung lancia robot aspirapolvere ultra per una casa pulita e intelligente

Samsung ha presentato il nuovo robot aspirapolvere Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra. È il primo modello Ultra nel settore dei robot domestici e promette di rendere le pulizie più semplici e più intelligenti. La casa si prepara a ricevere un dispositivo più potente e avanzato rispetto ai modelli precedenti.

Samsung si appresta a introdurre il Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, primo modello Ultra nel segmento dei robot domestici. La mossa arriva dopo la chiusura dell'inventario relativo ai modelli Jet Bot lanciati negli Stati Uniti nel 2024 e la pubblicazione di un teaser ufficiale che anticipa le innovazioni principali. L'articolo sintetizza l'offerta tecnologica, la tempistica del lancio e le implicazioni per la casa connessa. bespoke ai jet bot steam ultra: anteprima e caratteristiche. igienizzazione con vapore ad alta temperatura è al centro dell'approccio: i mop integrati sfruttano vapore a 100°C per pulire l'ambiente, offrendo una fase di sanificazione oltre alla tradizionale rimozione dello sporco, senza spruzzare direttamente sul pavimento.

