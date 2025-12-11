Red Dead Redemption Digital Foundry rivela come gira la remaster su PS5 Xbox Series X|S e Switch 2

Digital Foundry analizza le performance della remaster di Red Dead Redemption su PS5, Xbox Series X|S e Switch 2, evidenziando differenze significative tra le piattaforme e fornendo un quadro dettagliato del funzionamento del gioco sulle console moderne.

La nuova analisi di Digital Foundry mette in luce come la remaster di Red Dead Redemption si comporti sulle piattaforme moderne, evidenziando differenze anche marcate tra PS5, Xbox Series XS e la nuova Nintendo Switch 2. L’obiettivo degli sviluppatori è stato quello di avvicinare l’esperienza console alle impostazioni più elevate della versione PC, pur mantenendo ottime prestazioni. I risultati, però, non sono uniformi: mentre Sony punta soprattutto a un incremento della risoluzione e della fluidità, Nintendo propone un salto tecnico sorprendente rispetto alla versione del 2023 su Switch, e Microsoft beneficia dell’assenza dell’originaria remaster dedicata, ottenendo così i miglioramenti più evidenti. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Red Dead Redemption, Digital Foundry rivela come gira la remaster su PS5, Xbox Series X|S e Switch 2

Red Dead Redemption Remaster Review - Switch 2/PS5/Xbox Series X|S/iPhone - So... What's New?

