Unicef ai genitori su Intelligenza Artificiale | Collegatela alla vita quotidiana parlatene fin da piccoli I 9 consigli

Oggi l’Unicef ha pubblicato nove consigli per i genitori sull’uso dell’intelligenza artificiale con i figli. In vista del Safer Internet Day, che si celebra il 10 febbraio, l’organizzazione invita a parlare di tecnologia fin da piccoli e a collegarla alla vita di tutti i giorni. I suggerimenti puntano a guidare i genitori nel confrontarsi con i bambini e i ragazzi, aiutandoli a usare l’IA in modo sicuro e consapevole.

In occasione del Safer Internet Day, che ricorre il 10 febbraio, l'Unicef ha diffuso un elenco di nove indicazioni rivolte ai genitori per accompagnare bambini e ragazzi nell'uso dell'intelligenza artificiale. L'iniziativa si colloca all'interno del tema scelto per l'edizione 2026: " Tecnologia intelligente, scelte sicure: esplorare l'uso sicuro e responsabile dell'IA ".

