come bisognerebbe vestirsi al festival per fare il pieno di punti al fantasanremo ecco il look definitivo

Per ottenere il massimo punteggio al FantaSanremo, scegliere il look giusto al Festival diventa fondamentale. La scelta dell’abbigliamento può influenzare le aspettative e i punteggi, rendendo importante optare per un look che si distingua e sia in linea con le tendenze. In questo modo, si può aumentare la probabilità di ottenere risultati positivi nel gioco, senza trascurare l’aspetto pratico e originale dell’outfit.

La situazione del FantaSanremo e del suo punteggio ci sta decisamente sfuggendo di mano, nel bene e nel male: e poiché gli abiti indossati dai cantanti sul palco hanno il loro peso, tra bonus e malus, vale la pena ripassare il regolamento. Già, perché in fondo nel mare d'inchiostro di outfit sobri e understated di questa edizione per fortuna ci salvano i dettagli e i ricchi plus suggeriti proprio dal FantaSanremo, ormai diventato una disciplina parallela imprescindibile alla gara del Festival. Quali sono dunque i parametri che definiscono e attestano un look pazzesco e un guardaroba da podio per Sanremo2026? C'è una vera e propria griglia di valutazione, fatta di punti assegnati e tolti in base a gesti e outfit durante l'esibizione degli artisti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

