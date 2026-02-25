Come va il Fantasanremo? Pieno di punti con Ditonellapiaga Dargen D’Amico e J-Ax | ecco quanti

Il Fantasanremo registra un aumento di punteggi grazie alle performance di Ditonellapiaga, Dargen D’Amico e J-Ax, causato dal successo delle loro esibizioni nella prima serata del Festival di Sanremo. Numerosi appassionati hanno accumulato punti, seguendo attentamente ogni nota e dettaglio delle esibizioni. La competizione parallela si anima tra i fan-allenatori, che monitorano con entusiasmo le mosse dei loro artisti preferiti. La gara tra squadre si intensifica con ogni nuovo ascolto.

Con l’avvio del Festival di Sanremo prende ufficialmente il via anche il Fantasanremo. Già dalla prima serata della kermesse, alcuni artisti in gara hanno fatto incetta di punti, regalando soddisfazioni ai fan-allenatori e accendendo la competizione parallela più seguita della kermesse. In particolare, nella prima parte dello show, Ditonellapiega +60 (occhiali da sole 5 punti, 10 perché non tocca il microfono per i primi 30 secondi, 10 per i ballerini, 5 perché indossa anelli, 10 per un indumento rosso, 10 per l’abito con strascico, 10 perché è la prima esibizione). Anche Dargen D’Amico fa +50 punti: 10 il braccialetto azzurro, 15 perché scende in platea, 10 perché canta sulle scale, 10 per i guanti e 5 per gli occhiali da sole. 🔗 Leggi su Open.online

