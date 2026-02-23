Sanremo Conti | Meloni all' Ariston? Se compra il biglietto Lei | Io al Festival? È FantaSanremo continuo a fare il mio lavoro

Conti ha scherzato sulla presenza di Meloni all'Ariston, affermando che potrebbe partecipare se acquista il biglietto. Meloni ha risposto definendo la sua possibile presenza come un’idea da “FantaSanremo” e ha ribadito di voler continuare a svolgere il suo lavoro. La 76ª edizione del Festival prenderà il via martedì, con molti artisti e ospiti pronti a salire sul palco. La manifestazione si prepara a coinvolgere il pubblico con numerosi momenti di spettacolo.

«Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti». Lo ha scritto la premier Giorgia Meloni su X, commentando la notizia di una sua eventuale partecipazione al Festival della canzone italiana. «Eppure - aggiunge Meloni - la storia continua: dopo la smentita, oggi il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa su questa mia fantomatica presenza. A questo punto forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Sanremo, Conti su Pucci: "Io meloniano? No, indipendente". La premier: "Andare al Festival è Fantasanremo, faccio il mio lavoro"

Sanremo 2026, Conti sulla presenza della Meloni: "Fantascienza! Se compra il biglietto e vuole venire, non decido io!"

