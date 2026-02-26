Coltelli tra i banchi durante la lezione di matematica | denunciati due 15enni nel napoletano

Durante una lezione di matematica nel napoletano, un 15enne estrae un coltello a scatto. I Carabinieri intervengono, trovano un’altra lama a un compagno e denunciano entrambi i minori. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Arzano, coltelli in classe: arrivano i carabinieri. Denunciati due 15enni

A scuola con i coltelli, denunciati due 15enni nella stessa classe ad ArzanoUno dei 15enni ha appoggiato il coltello sul banco, richiamando l'attenzione del professore, che ha allertato i carabinieri.

Temi più discussi: Parma, un minore di 14 anni porta a scuola un coltello a farfalla stampato in 3D: il docente recupera l'oggetto e allerta il dirigente; Giovani armati: cresce la violenza tra i banchi - POP; Metal detector fra gli studenti: siamo entrati nelle scuole per capire che aria tira; Risse e violenze nel centro storico. Usati tirapugni, coltelli e spray. Undici persone sono indagate.

Coltelli tra i banchi di scuola. Idea metal detector mobili. Ma solo su richiesta dei dirigentiMetal detector – dispositivi portatili e mobili, quindi niente ’porte’ all’ingresso attraverso cui passare – solo su richiesta dei dirigenti scolastici, per le situazioni particolarmente critiche. ilrestodelcarlino.it

Emergenza giovanile: dilaga la moda delle armi in tasca. Allarme coltelli tra i banchi di scuola. La stretta di ValditaraPoche storie: ci troviamo nel bel mezzo di una emergenza giovanile. Cresce la moda delle lame in tasca. E’ addirittura Allarme coltelli tra i banchi di scuola. A La Spezia c’è scappato il morto (il ... blitzquotidiano.it

Tv2000. . #Armi e coltelli tra i banchi di scuola: in un istituto di Napoli i metal detector controllano gli ingressi. La dirigente a Siamo Noi: "Abbiamo fallito come educatori No. Rivendichiamo l'azione educativa della scuola ma non vogliamo essere da soli". La p - facebook.com facebook