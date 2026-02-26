Tempo di lettura: < 1 minuto Coltelli in aula. E’ quanto è stato scoperto ad Arzano, all’istituto Don Geremia Piscopo dove due 15enni sono stati denunciati dai Carabinieri. La prima arma è stata scoperta durante una lezione di matematica. Durante la spiegazione del docente, un quindicenne ha tirato fuori dalla tasca un coltello a scatto a doppia lama e lo ha poggiato sul banco. Il rumore del ferro dell’arma sul banchetto ha interrotto la spiegazione e così il docente si è reso conto di quello che era successo. I carabinieri sono stati subito allertati dal dirigente scolastico ed è proprio durante i controlli dei militari che è stata scoperta la seconda arma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Coltelli in aula, studente posa arma sul banco: denunciati due quindicenni

Chiedono la sigaretta elettronica a uno studente, poi lo aggrediscono e derubano sul bus: denunciati due minorenniUn normale tragitto in autobus verso la scuola si è trasformato in un episodio di violenza e prepotenza per uno studente di 17 anni che, dopo essere...

In auto con i coltelli, due giovani denunciati: uno è minorenneGiovani che giravano in auto con i coltelli, uno dei quali un minorenne ravennate, sono stati fermati e denunciati dalla Polizia Locale.

Temi più discussi: Violenza a scuola: 87mila studenti (3,5%) usano coltelli, CNDDU chiede prevenzione educativa integrata; L'allarme per le armi stampate in 3D, a Parma un nuovo caso in una scuola: Lo studente aveva un coltello in classe; Alunno 14enne a scuola con un coltello realizzato con stampante 3D: il docente lo vede e scatta l'allarme; In classe con una pistola: studente la punta contro un compagno.

Arzano, coltelli in aula: denunciati due 15enniColtelli in aula: due 15enni denunciati dai Carabinieri ad Arzano (Napoli). A dare l'allarme ai carabinieri della Tenenza di Arzano è stata la dirigente scolastica del Don ... ilmattino.it

Scuola: coltelli in aula, denunciati 15enni nel NapoletanoAd Arzano, dove i carabinieri della locale Tenenza sono stati chiamati dalla dirigente scolastica ... napoli.repubblica.it

In classe più coltelli e controlli antidroga, l’allarme della Locale x.com

@il_centro Si sono presentati in classe armati. Due studenti, di 14 e 17 anni, sono stati sorpresi dai carabinieri con i coltelli nascosti negli zaini all’interno di un istituto superiore della parte alta della città. L’episodio, avvenuto durante un controllo mirato alla pr - facebook.com facebook