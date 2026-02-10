Operazione antidroga in provincia di Rieti | studente minorenne arrestato sui mezzi pubblici Sequestrati hashish tirapugni e coltelli in diversi istituti

I Carabinieri di Passo Corese hanno fatto un blitz in due scuole della zona, trovando hashish, tirapugni e coltelli tra gli studenti. Durante il controllo, hanno arrestato un minorenne sui mezzi pubblici, che aveva con sé droga e armi. L'intervento ha coinvolto anche le forze di Collevecchio e il Nucleo Radiomobile di Poggio Mirteto, per garantire la sicurezza nelle vicinanze degli istituti

I Carabinieri della Stazione di Passo Corese, con il supporto dei militari di Collevecchio e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei pressi degli istituti scolastici "Statista Aldo Moro" e "Lorenzo Rocci" di Passo Corese. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Rieti Operazione

A Pontecagnano Faiano, un’operazione di controllo ha portato all’arresto di un minorenne coinvolto nello spaccio di stupefacenti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Rieti Operazione

Argomenti discussi: Trebisacce, blitz antidroga dei Carabinieri: due arresti e sequestro di hashish e cocaina; Antidroga, blitz della Polizia: controlli e arresti a Brescia; PROVINCIA | Operazione antidroga della Polizia: tre interventi a Latina, Aprilia e Cisterna; Blitz antidroga a Cagliari: quattro arresti per spaccio, sequestrati cocaina, hashish e marijuana.

Operazione antidroga della polizia in tutta Italia, i dati nelle nostre provinceQuasi 100mila identificati e 384 arresti, sequestrati una tonnellata e mezzo di droga, 41 armi e 300mila euro. La polizia ha comunicato i risultati di una imponente operazione nazionale contro lo ... rainews.it

Operazione antidroga RAV tra Caltanissetta e Palermo, arresti e sequestro di marijuana da 16 milioni di euroCinque arresti tra Riesi e Palermo per associazione a delinquere e traffico di marijuana: sequestrate 20.000 piante e 8 tonnellate di droga. virgilio.it

BASSA SABINA. SERVIZI ANTIDROGA DEI CARABINIERI: UN ARRESTO E DUE DENUNCE A PIEDE LIBERO. __________________________________ I Carabinieri delle Stazioni di Passo Corese, Collevecchio e Stimigliano, nell’ambito di un servizio str - facebook.com facebook