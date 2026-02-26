In un episodio che ha lasciato tutti senza parole, un giovane ha colpito ripetutamente il compagno di classe con un martello, creando scompiglio tra i ragazzi. L’accaduto si è verificato subito dopo l’ingresso a scuola, mentre i ragazzi si sistemavano tra le aule. La scena ha attirato l’attenzione di chi si trovava nei dintorni, lasciando molti a chiedersi cosa possa aver scatenato tanta violenza.

La campanella era suonata da poco e nei corridoi si mescolavano voci, risate e il rumore sordo degli zaini appoggiati a terra. Una mattina come tante, fatta di compiti da consegnare, interrogazioni da evitare e sogni ancora tutti da scrivere. Nessuno avrebbe potuto immaginare che di lì a poco quell'equilibrio fragile e quotidiano sarebbe stato infranto da un gesto improvviso e violento. Le scuole sono luoghi che custodiscono crescita, amicizie, tensioni adolescenziali e piccoli conflitti che spesso si risolvono con il tempo. Ma a volte basta un attimo perché una discussione degeneri, trasformandosi in qualcosa di più grande e difficile da contenere.

© Thesocialpost.it - “Colpi fortissimi!”. Prende a martellate il compagno di classe: follia in Italia

