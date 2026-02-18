 Insegue una ragazza e la prende a martellate Follia in Italia | il motivo è assurdo

Un automobilista ha inseguito una ragazza a Bari l’11 febbraio e l’ha colpita con un martello, dopo che lei aveva tentato di sfuggirgli. La giovane di 25 anni stava usando il monopattino con il suo fidanzato in bicicletta quando è stata presa di mira. La motivazione dietro l’attacco è stata definita da testimoni come totalmente insensata.

Un episodio di violenza si è verificato a Bari nella serata dell’11 febbraio. Una giovane di 25 anni ha denunciato di essere stata inseguita e poi colpita con un martello da un automobilista, mentre si spostava in monopattino insieme al fidanzato in bicicletta. L’accaduto è stato segnalato alle forze dell’ordine e sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e individuare le responsabilità. Aggressione a Bari in viale Unità d’Italia: la ricostruzione dei fatti. Secondo quanto riferito dalla vittima nella denuncia, l’episodio si sarebbe verificato in viale Unità d’Italia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Litiga con una ragazza in monopattino al semaforo, poi la insegue e la prende a martellate: “Voleva passare”Un uomo di 60 anni ha aggredito con un martello una ragazza di 25 anni dopo un diverbio al semaforo.

