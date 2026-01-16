Usa-Iran l’offerta di Witkoff | trattative su nucleare e arricchimento E intanto Graham vola in Israele…

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a evolversi, con nuove trattative sul nucleare e questioni di arricchimento. Nel frattempo, il rappresentante Graham si trova in Israele, evidenziando l’attenzione internazionale sulla regione. La situazione resta complessa, tra negoziati diplomatici e pressioni politiche e militari, mentre le dinamiche tra le due nazioni influenzano l’area e gli equilibri globali.

Usa-Iran: grandi manovre in corso, tra trattative e pressione politica e militare da parte di Washington. L'inviato speciale del presidente Donald Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, parla all'Israel-American Conference a Hollywood, Florida, mentre il senatore repubblicano Lindsey Graham ha annunciato che volerà nello Stato Ebraico per incontrare il primo ministro Benjamin Netanyahu. Sono due facce della stessa medaglia e dell'approccio americano al problema di Teheran, dopo che Trump ha aperto una finestra diplomatica sospendendo l'ipotesi di un assalto militare alla Repubblica Islamica scossa da settimane di proteste.

Iran-USA, offerta segreta di Trump: 30 miliardi per dire addio all’atomica - Nel pieno della tensione tra Iran e Israele, gli Stati Uniti tornano a muovere i fili della diplomazia con una proposta che ha il sapore della svolta. notizie.tiscali.it

La Casa Bianca ha deciso di imporre dazi del 25% a ogni Paese che mantiene rapporti commerciali con l'Iran. Intanto Washington sta valutando l’offerta di Teheran di avviare negoziati sul programma nucleare Sul sito: https://buff.ly/q9pOBi7 - facebook.com facebook

