Assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità pubblicati i decreti | 260 milioni di euro per il 2025

Orizzontescuola.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero per le Disabilità ha annunciato la pubblicazione di due decreti ministeriali che stanziano oltre 260 milioni di euro per il 2025, destinati a potenziare i servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. Un investimento significativo volto a migliorare il supporto e l’inclusione scolastica di questi studenti.

Il Ministero per le Disabilità ha pubblicato i due decreti ministeriali che destinano complessivamente oltre 260 milioni di euro per il potenziamento dei servizi di assistenza allautonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità per l’anno 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

