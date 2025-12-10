Assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità pubblicati i decreti | 260 milioni di euro per il 2025

Il Ministero per le Disabilità ha annunciato la pubblicazione di due decreti ministeriali che stanziano oltre 260 milioni di euro per il 2025, destinati a potenziare i servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. Un investimento significativo volto a migliorare il supporto e l’inclusione scolastica di questi studenti.

Istat: 20mila alunni non hanno assistenza di cui hanno bisogno - La domanda di assistenza nella scuola non è totalmente soddisfatta: oltre 15mila studenti (il 4,2% degli alunni con disabilità) avrebbero bisogno del supporto di un assistente all'autonomia e alla ... Come scrive ansa.it