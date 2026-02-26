Cocaina nascosta in casa scoperti 15 grammi e tre bilancini | denunciato un uomo

Blitz dei carabinieri dopo giorni di monitoraggio. Sequestrata anche una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita Aveva distribuito la droga in diversi punti dell’abitazione, convinto di eludere eventuali controlli. Ma il piano non è bastato a evitare la denuncia. A Licata - come si legge oggi sul quotidiano La Sicilia - un quarantacinquenne del posto, disoccupato, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Agrigento con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri della Compagnia di Licata, già da alcuni giorni, avevano notato movimenti sospetti riconducibili all’uomo. Dopo averlo monitorato, è scattato il blitz all’interno della sua abitazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

