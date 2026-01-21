Aveva in casa 10 grammi di cocaina spacciatore recidivo denunciato

Un uomo di 32 anni di Riposto è stato denunciato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti. In casa, gli è stata trovata una quantità di cocaina pari a 10 grammi. L’indagine ha portato al sequestro della droga e alla contestuale denuncia, confermando l’attività di spaccio del soggetto, già noto alle forze dell’ordine.

Era convinto di poter agire indisturbatamente il 32enne di Riposto che invece è stato denunciato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il 32enne infatti, ancora una volta per reati in materia di droga, era già stato pizzicato dai militari nello scorso mese di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Spacciatore recidivo nasconde la cocaina nella culla della figlia neonata: scatta un nuovo arrestoUn nuovo arresto scuote il quartiere di Acireale: un spacciatore recidivo, nascondendo la cocaina nella culla della figlia neonata, è stato fermato dai carabinieri durante un servizio di controllo del territorio.

Fermato in auto con 13 grammi di cocaina: spacciatore in manetteDurante un controllo di routine a Lograto, i Carabinieri della Stazione di Trenzano hanno arrestato un giovane per detenzione di cocaina destinata allo spaccio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Uganda, Wine: Sono riuscito a fuggire. E denuncia brogli elettorali; Federica Torzullo, corpo trovato in azienda marito. Arrestato l’uomo; Violentò una bimba di 10 anni che rimase incinta, condannato a 5 anni perché il giudice ha riqualificato il…; Toro flop: Baroni trend alla Vanoli.

Aveva tenuto la mamma morta in casa, la perizia sulla figlia: incapace di intendere e volereDopo la morte della madre ultracentenaria, ha tenuto il suo corpo in casa, senza avvisare nessuno del decesso. La scoperta, il 10 settembre, e da allora donna si trova in Psichiatria. Sottoposta a ... ecodibergamo.it

Pusher arrestato a Roma: aveva in casa 200 chili di cocaina e una pistolaAveva 200 chilogrammi di cocaina in casa, con tutto il necessario per una vera e propria centrale di stoccaggio dello stupefacente. È stato arrestato per questo dai Carabinieri del Nucleo ... rainews.it

“Diego torna a casa, tutto si risolve”: Appello della mamma dello studente 14enne che si è allontanato il 12 gennaio dalla provincia di #Verona. Il telefono, che risulta spento, tracciato a Milano, dove aveva detto di essere diretto. “Non credere a quello che ti ha - facebook.com facebook

Nel Brindisino arrestato latitante condannato in Albania, in casa aveva munizioni e arma x.com