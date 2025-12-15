Arresto a Grottaminarda | 50 grammi di cocaina in casa fermato un uomo
Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine di Grottaminarda hanno effettuato un arresto in flagranza di reato, sequestrando circa 50 grammi di cocaina. L’intervento si inserisce in un’operazione volta a contrastare lo spaccio di droga nel comune irpino.
L’azione delle forze dell’ordine nel comune irpino ha portato questa mattina all’arresto in flagranza di reato a Grottaminarda. I carabinieri hanno fermato un uomo di 48 anni, residente nel comune, trovato in possesso di 50 grammi di cocaina nel corso di una perquisizione domiciliare.Blitz dei. Avellinotoday.it
