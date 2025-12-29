Approccio degasperiano alla Difesa e carta Draghi Il ruolo chiave dell’Italia in Ue visto da Fabbrini

L’approccio degasperiano alla difesa e le valutazioni di Draghi evidenziano il ruolo centrale dell’Italia all’interno dell’UE, come analizzato da Fabbrini. Con il ritorno di Trump sulla scena internazionale, l’UE si trova ad affrontare nuove sfide strategiche, che richiedono riflessioni profonde sul proprio futuro e sulla capacità di rispondere alle dinamiche globali. Un momento di verifica per l’unità e la resilienza europea.

Il ritorno del presidente Usa, Donald Trump sulla scena globale non è solo un fatto americano: è uno stress test per l’Unione europea, costretta a interrogarsi sulla propria sopravvivenza strategica. Guerra in Ucraina, minaccia russa, fragilità della governance comunitaria e assenza di una vera leadership si intrecciano in un passaggio che impone scelte radicali. Sergio Fabbrini, professore di Scienza politica e tra i più attenti analisti dei processi di integrazione europea, legge questo tornante storico senza sconti: la difesa può diventare il motore di una nuova Europa, ma solo se si avrà il coraggio di superare veti, ambiguità e timidezze politiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

