Intesa Ue sul clima -90% di emissioni entro il 2040 Von der Leyen | Target flessibile e pragmatico

Nella notte è stato raggiunto un accordo tra Parlamento europeo e Consiglio Ue per ridurre le emissioni del 90% entro il 2040. Un obiettivo ambizioso, definito dalla presidente Von der Leyen come flessibile e pragmatico, segnando un passo importante nelle politiche climatiche dell’Unione Europea.

È stato raggiunto nella notte un accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio Ue per ridurre le emissioni del 90% entro il 2040. L’intesa, frutto di un unico round negoziale, introduce una serie di meccanismi di flessibilità destinati a rendere più graduale il percorso verso il nuovo obiettivo climatico. Tra le principali novità figura la possibilità, a partire dal 2036, di contabilizzare nel bilancio delle emissioni fino al 5% di crediti di carbonio internazionali provenienti da Paesi extra Ue. Il testo include, inoltre, ulteriori garanzie sulla qualità e sulla coerenza di tali crediti. Escludendo il finanziamento di progetti in Stati considerati contrari agli interessi strategici dell’Unione. 🔗 Leggi su Open.online

