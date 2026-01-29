Processo all’ex direttrice del carcere di Reggio Calabria Longo udienza interlocutoria e rinvio al 26 febbraio

Questa mattina si è tenuta un’udienza interlocutoria nel processo contro Maria Carmela Longo, ex direttrice del carcere di Reggio Calabria. La donna è accusata di aver favorito la ‘ndrangheta, ma il giudice ha deciso di rinviare tutto al 26 febbraio per ulteriori approfondimenti. La discussione si è concentrata sui dettagli dell’indagine e sulle testimonianze raccolte finora.

È stata un'udienza interlocutoria, ma tutt'altro che marginale, quella celebrata lo scorso 22 gennaio, nel procedimento che vede imputata Maria Carmela Longo, ex direttrice della casa circondariale di Reggio Calabria, chiamata a rispondere dell'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.

