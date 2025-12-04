Morte carabiniere Legrottaglie | imputato a processo prima udienza a fine gennaio
BRINDISI - La gup del tribunale di Brindisi Gianna Martino ha disposto oggi, giovedì 4 dicembre 2025, il rinvio a giudizio di Camillo Giannattasio (57 anni, di Carosino). Sarà dunque la corte d'assise del tribunale di Brindisi a stabilire se l'imputato sia colpevole o meno dell'accusa di concorso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
