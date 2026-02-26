classifiche coppa italia delle regioni 2026 dopo le prime due tappe in sardegna

Dopo le prime due tappe in Sardegna, le classifiche della Coppa Italia delle Regioni 2026 sono state aggiornate. Le gare hanno portato a nuovi posizionamenti tra le squadre in gara, modificando la situazione generale della competizione. Gli atleti hanno mostrato determinazione e velocità, contribuendo a delineare le future sfide del torneo. La corsa verso il titolo continua con questa situazione di classifica appena rivista.

Torna il Giro di Sardegna dopo cinque anni: scatta la Coppa Italia delle Regioni, attesa per Lorenzo FinnA cinque anni dall’ultima edizione, vista nel 2021, torna in scena il Giro di Sardegna.

Coppa Italia delle Regioni 2026: sulle strade di Coppi e BartaliPresentata a Roma, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari, la terza edizione della Coppa Italia delle Regioni 2026, promossa dalla Lega del Ciclismo Professionistico, in collaborazione con la ... quotidiano.net

