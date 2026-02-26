Clamoroso dall’Arabia Simone Inzaghi a rischio esonero | bufera mediatica sull’ex tecnico nerazzurro

Una notizia sorprendente arriva dall’Arabia, dove si parla di un possibile cambio sulla panchina della squadra di prima divisione. La situazione del tecnico italiano, che aveva iniziato la sua avventura con buoni risultati, sembra ora essere al centro di molte discussioni. La vicenda sta attirando l’attenzione dei media e dei tifosi, che seguono con interesse gli sviluppi.

Simone Inzaghi. L’avventura di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Al Hilal aveva preso il via nel migliore dei modi, con una partenza brillante che aveva rapidamente proiettato la squadra in vetta e dato la sensazione di un campionato già indirizzato. Il gioco convincente e i risultati in serie avevano consolidato l’idea di un progetto solido e destinato a durare. Poi, però, l’inerzia si è spezzata: i risultati sono diventati altalenanti e la classifica ne ha risentito in modo evidente. Cinque pareggi nelle ultime sette gare hanno frenato la corsa, fino a far scivolare la squadra al terzo posto, riaprendo completamente la lotta per il titolo e alimentando dubbi su continuità e gestione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Il Manchester United chiama, ma Simone Inzaghi non risponde: l’ex tecnico nerazzurro rifiuta la folle offerta dei Red Devils

Gilardino Pisa, rischio esonero? Il tecnico nerazzurro finisce sotto esame dopo la sconfitta da brividi a Lecce: attacco sterile e crisi mentale, serve una svoltaNon è ancora matematicamente l’ultima spiaggia, ma la trasferta di domenica a Cagliari ha già il sapore drammatico del dentro o fuori per il Pisa.

Argomenti discussi: Con Conceiçao il 4° pari nelle ultime 6 di Inzaghi: l'Al-Hilal perde la vetta.

Ronaldo, clamoroso in Arabia: si rifiuta di giocare e protesta con il PifCristiano Ronaldo 'sciopera' in Arabia Saudita. Il fuoriclasse portoghese è stato escluso dalla lista dei convocati dell'Al Nassr per la partita di oggi, lunedì 2 febbraio, contro l'Al Riyadh, valida ... adnkronos.com

Dall’Inter alla Juve per un ritorno clamoroso: c’è la mano di SpallettiUn affare in prospettiva futura o un colpo per l’immediato? Spalletti vota sicuramente per la seconda soluzione, del resto per arrivare quantomeno in Champions servono rinforzi pronti all’uso. E ... calciomercato.it