Gilardino Pisa rischio esonero? Il tecnico nerazzurro finisce sotto esame dopo la sconfitta da brividi a Lecce | attacco sterile e crisi mentale serve una svolta

Dopo tre sconfitte consecutive, il Pisa di Gilardino si trova sotto pressione, con il tecnico nerazzurro a rischio esonero. La recente sconfitta a Lecce ha evidenziato problemi di attacco e crisi mentale, rendendo la prossima trasferta a Cagliari decisiva per la salvezza. La squadra è chiamata a reagire per evitare il tracollo definitivo.

Gilardino Pisa, rischio esonero? I nerazzurri toscani chiamati a reagire dopo tre ko consecutivi: la salvezza passa dagli scontri diretti Non è ancora matematicamente l'ultima spiaggia, ma la trasferta di domenica a Cagliari ha già il sapore drammatico del dentro o fuori per il Pisa. I nerazzurri sono precipitati in una crisi nera, reduci da