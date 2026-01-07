Il Manchester United chiama ma Simone Inzaghi non risponde | l’ex tecnico nerazzurro rifiuta la folle offerta dei Red Devils

Simone Inzaghi ha scelto di non accettare l’offerta del Manchester United, nonostante la proposta economica rilevante. Attualmente allenatore dell’Al Hilal, l’ex tecnico dell’Inter ha preferito mantenere la sua posizione e proseguire il suo percorso professionale in Arabia. Questa decisione evidenzia la sua volontà di rispettare i propri obiettivi e le proprie priorità nel mondo del calcio.

