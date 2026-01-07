Il Manchester United chiama ma Simone Inzaghi non risponde | l’ex tecnico nerazzurro rifiuta la folle offerta dei Red Devils
Simone Inzaghi ha scelto di non accettare l’offerta del Manchester United, nonostante la proposta economica rilevante. Attualmente allenatore dell’Al Hilal, l’ex tecnico dell’Inter ha preferito mantenere la sua posizione e proseguire il suo percorso professionale in Arabia. Questa decisione evidenzia la sua volontà di rispettare i propri obiettivi e le proprie priorità nel mondo del calcio.
Inter News 24 Inzaghi, ex tecnico nerazzurro e ora sulla panchina dell’Al Hilal, ha rifiutato una ricca offerta del Manchester United. Il Manchester United è alla disperata ricerca di una nuova guida tecnica dopo il fallimento del progetto targato Ruben Amorim. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il primo obiettivo della dirigenza inglese era Simone Inzaghi, attualmente impegnato in Arabia Saudita alla guida dell’ Al Hilal. Il club di Premier League ha provato a convincere l’allenatore piacentino con una proposta economica faraonica, sperando di portarlo immediatamente a Old Trafford per risollevare le sorti di una stagione finora deludente. 🔗 Leggi su Internews24.com
