Città Metropolitana di Napoli il Portale delle Gare Telematiche migra sul Polo Strategico Nazionale
La Città Metropolitana di Napoli ha trasferito il suo Portale delle Gare Telematiche sul Polo Strategico Nazionale, posizionandosi tra le prime amministrazioni territoriali italiane a migrare un sistema critico sul PSN. Questa operazione rappresenta un passo importante verso la modernizzazione e la sicurezza delle infrastrutture digitali dell'ente.
L’Ente metropolitano partenopeo si colloca così tra le prime amministrazioni territoriali in Italia ad aver trasferito un sistema critico sul PSN. La Città Metropolitana di Napoli ha concluso con esito pienamente positivo le attività di migrazione del Portale delle Gare Telematiche sull’infrastruttura del Polo Strategico Nazionale (PSN). La piattaforma, iscritta al Registro delle Piattaforme Certificate (RPC) dell’AGID per le fasi di affidamento ed esecuzione, rappresenta uno degli strumenti digitali più strategici dell’Ente, in quanto a supporto del ruolo di centrale unica di committenza e di soggetto aggregatore. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
