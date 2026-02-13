Ciociaria sfida per il 2026 | quattro città erniche puntano a diventare Capitale Italiana della Cultura

Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli hanno presentato ufficialmente la loro candidatura congiunta per diventare la Capitale Italiana della Cultura 2026. La scelta di puntare su questo titolo nasce dalla volontà di valorizzare un territorio ricco di storia, archeologia e paesaggi unici, che spesso resta ai margini delle rotte turistiche principali. Le quattro città sperano di attirare l’attenzione nazionale e investimenti, puntando su un patrimonio che può fare da volano allo sviluppo locale. La sfida ora è convincere la commissione giudicante, mettendo in mostra le loro peculiarità e progetti.

La Ciociaria Rinasce: Quattro Città Erniche nella Corsa a Capitale Culturale 2026. Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli hanno presentato una candidatura congiunta per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2026, scommettendo su un territorio ricco di storia, archeologia e paesaggi unici. L'iniziativa mira a promuovere un turismo sostenibile e a valorizzare un patrimonio spesso trascurato, nel cuore della Ciociaria, a sud di Roma. Un Tesoro Nascosto: La Ciociaria tra Storia e Paesaggio. La Ciociaria, terra di confine tra Lazio e Campania, si presenta come un mosaico di civiltà e tradizioni millenarie.