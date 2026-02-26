cirfood sbarca a cologno

Cirfood, impresa cooperativa leader nel campo della ristorazione collettiva, commerciale e dei servizi di welfare, rafforza la presenza sul territorio lombardo e sbarca a Cologno Monzese con i nuovi uffici territoriali. "I nuovi spazi in via Volta 16 sono pensati per essere un punto di riferimento operativo e relazionale, capace di favorire collaborazione, prossimità e qualità del lavoro quotidiano – spiegano i manager –. Un ambiente moderno e funzionale che rispecchia i nostri valori: attenzione alle persone, innovazione e radicamento territoriale". Tra i principali clienti ci sono realtà nel settore socio-sanitario come il Gruppo San Donato, ASST Niguarda, ASST San Gerardo, Gruppo Maugeri, Humanitas e Fondazione Comi Luino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

