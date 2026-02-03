Giornata contro lo spreco alimentare | il Comune di Carrara e Cirfood alleati per l’Agenda 2030

Oggi a Carrara si è svolta una giornata dedicata alla lotta contro lo spreco alimentare. Il Comune ha unito le forze con Cirfood per sensibilizzare la comunità su un problema che riguarda tutti. L’obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente lo spreco di cibo entro il 2030, come richiesto dalle Nazioni Unite. Manca poco, solo quattro anni, e le istituzioni vogliono fare la loro parte per raggiungere questa meta.

CARRARA Il conto alla rovescia per il 2030 corre veloce. Mancano solo quattro anni per centrare l'obiettivo ONU: dimezzare lo spreco di cibo. Una sfida che Carrara ha deciso di affrontare partendo dai più piccoli. L'appuntamento è per giovedì (5 febbraio), in occasione della 13esima Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. Il Comune, in collaborazione con Cirfood, ha organizzato un'iniziativa speciale nelle scuole. L'obiettivo? Trasformare la pausa pranzo in una lezione di civiltà. Non si tratta solo di mangiare, ma di capire. Durante il servizio mensa verrà distribuito un opuscolo informativo.

