La classifica dei migliori ospedali in Italia | dove si trovano

Le punte di diamante si trovano in due Regioni, entrambe del Nord Italia: Piemonte e Veneto. Fanalino di coda, invece, al sud, tanto che il ministro della Salute, Orazio Schillaci, parla di “criticità”, spiegando: “Permane un significativo divario Nord-Sud: penso alla concentrazione di interventi oncologici complessi che al Sud fatica ancora a raggiungere gli standard previsti, specialmente per il tumore del pancreas (solo 28% in centri ad alto volume) e il tumore del retto. Anche la tempestività di accesso alle procedure salvavita varia considerevolmente tra il Nord e il Sud, come pure l’appropriatezza clinica in ambito materno-infantile, con particolare riferimento ai parti cesarei “. 🔗 Leggi su Dilei.it

