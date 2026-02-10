Ciclone Harry e frana di Niscemi dalla Regione mezzo miliardo di euro per il rilancio dei territori

La Regione Sicilia riceve oltre 558 milioni di euro dal governo per affrontare le conseguenze del ciclone Harry e della frana di Niscemi. La somma servirà a rilanciare i territori colpiti e a mettere in sicurezza le zone danneggiate. La decisione arriva dopo le devastazioni di fine gennaio e punta a dare una risposta concreta alle comunità coinvolte.

l governo Schifani destina 558 milioni di euro alla creazione di un apposito Fondo per le emergenze legato agli eventi calamitosi che hanno colpito la Sicilia alla fine dello scorso gennaio: il ciclone Harry e la frana di Niscemi. Le somme provengono dalla programmazione delle risorse.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Ciclone Harry Ciclone Harry e frana a Niscemi, per i danni blocco dei mutui e bonus da 5mila euro Questa mattina a Niscemi, una frana ha causato danni significativi, bloccando alcune strade e interrompendo le attività quotidiane. Ciclone Harry e frana di Niscemi, dall'Università un contributo di mille euro per le famiglie degli studenti L’Università di Niscemi ha deciso di dare un aiuto alle famiglie degli studenti colpiti dal maltempo. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Ciclone Harry Argomenti discussi: Ciclone Harry, Musumeci: In Sicilia 9 Comuni su 10 con aree ad alto rischio frane; Emergenza ciclone Harry e frana a Niscemi, De Luca presenta un ddl da oltre 2 miliardi per salvare il territorio siciliano; La frana di Niscemi è lo specchio del Paese; Clima estremo e territori fragili: la lezione del ciclone Harry. Ciclone Harry e Niscemi, Schifani: Dalla Regione mezzo miliardo di euro per il rilancio dei territoriIl governo Schifani destina 558 milioni di euro alla creazione di un apposito Fondo per le emergenze legato agli eventi calamitosi che hanno colpito la Sicilia alla fine dello scorso gennaio: il ciclo ... ilsicilia.it Ciclone Harry, Arera sospende il pagamento delle bollette nelle zone colpite per sei mesiLeggi su Sky TG24 l'articolo Ciclone Harry, Arera sospende il pagamento delle bollette nelle zone colpite per sei mesi ... tg24.sky.it Ciclone Harry, boccata d'ossigeno per la Sicilia: stop alle bollette per sei mesi. Niscemi tra i beneficiari Nell'Isola sono interessati 255 Comuni su 391 totali. Nell'elenco anche i capoluoghi Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Siracusa. Il provve - facebook.com facebook Dopo la strage nel ciclone #Harry, sulla situazione delle persone migranti in #Tunisia, leggi qui il nostro comunicato 2/2 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.