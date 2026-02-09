nuovo studio rivela il ruolo critico di ebv nella sclerosi multipla

La ricerca più recente mette in evidenza il ruolo dell’EBV nella sclerosi multipla. Lo studio rivela che questo virus potrebbe essere un elemento chiave nello sviluppo della malattia. La SM colpisce ormai quasi un milione di persone negli Stati Uniti e oltre 10 milioni nel mondo, e trovare un collegamento con l’EBV potrebbe cambiare il modo di affrontarla.

La sclerosi multipla (SM) è una malattia autoimmune che colpisce quasi un milione di persone negli Stati Uniti e oltre 10 milioni nel mondo. La patologia provoca danni al sistema nervoso centrale, con sintomi come tremori, difficoltà motorie, problemi di sonno e declino cognitivo. Da anni gli scienziati hanno osservato che il virus di Epstein-Barr (EBV), che infetta circa il 95% degli adulti, è presente nella maggior parte dei pazienti con SM. Tuttavia, il meccanismo preciso con cui questo virus contribuisce alla degenerazione nervosa rimaneva poco chiaro. La nuova ricerca dell'Università della California a San Francisco ha spostato l'attenzione dalle cellule T CD4+ alle cellule T CD8+, note per la loro capacità di eliminare cellule infette o danneggiate.

Un recente studio dell'Iss evidenzia un possibile collegamento tra il virus Epstein Barr e la sclerosi multipla.

Un nuovo studio condotto a San Francisco mette in luce come il virus Epstein-Barr possa scatenare la sclerosi multipla.

