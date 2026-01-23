Chris Pine fa innamorare il Sundance 2026 | primo sguardo a Carousel

Un film in cui 'non succede nulla eppure succede tutto': Chris Pine si lascia alle spalle i ruoli d'azione e fantascienza per immergersi in una storia quotidiana di sentimenti, il debutto al Sundance 2026-. Il Sundance Film Festival 2026 ha preso il via all'insegna del romanticismo. Quella che si è aperta ieri a Park City è l'ultima edizione che si terrà nella cittadina amata da Robert Redford. L'anno prossimo il festival si sposterà - armi e bagagli - a Boulder, in Colorado, ma nel frattempo si torna a parlare dei film. E tra i primi titoli ad attirare l'attenzione è Carousel, commedia romantica piuttosto fuori dai canoni per Chris Pine. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

È un film in cui non succede nulla eppure succede tutto. " Chris Pine descrive così Carousel, il nuovo progetto che ha aperto il Sundance Film Festival 2026, segnando anche l'ultima edizione ospitata a Park City. Da qui in avanti, il festival si trasferirà a Boulde