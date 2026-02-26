Chiusura delle indagini per Bartolozzi il ministro Nordio | Perplesso per la tempistica

La procura di Roma ha inviato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a Giusi Bartolozzi, responsabile del gabinetto del ministero della Giustizia. La vicenda riguarda il caso Almasri e la fase processuale si avvia alla conclusione. Il ministro Nordio ha espresso il suo punto di vista sulla tempistica di questa fase, manifestando alcune perplessità.

La Procura di Roma ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia, nell’ambito dell’inchiesta sul caso Almasri. L’ipotesi di reato è quella di “false informazioni”. Immediato l’intervento del Guardasigilli Carlo Nordio, che si dice “perplesso” per la tempistica della magistratura. È la stessa Bartolozzi a rompere il silenzio, affidando a una dichiarazione la propria posizione: “Mi è stato appena notificato, per il tramite del mio legale, l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari da parte della Procura di Roma. Sono assolutamente serena, e senza condizionamenti, continuerò a lavorare con senso di responsabilità”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

