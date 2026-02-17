Giustizia | Nordio tra Bartolozzi e Delmastro chi decide davvero? Nuovi equilibri e tensioni nel Ministero
Il ministro Nordio si trova al centro di una disputa tra Giusi Bartolozzi e Andrea Delmastro, perché le loro decisioni influenzano le scelte politiche nel dicastero. Recentemente, le tensioni sono cresciute dopo che entrambi hanno preso posizioni divergenti su alcune questioni chiave. In questo quadro, le decisioni definitive sembrano dipendere sempre di più dai rapporti di forza tra i due dirigenti.
Nordio, Bartolozzi e Delmastro: Il Nuovo Equilibrio di Potere al Ministero della Giustizia. Il Ministero della Giustizia è al centro di un riassetto interno che vede il Ministro Carlo Nordio navigare tra le dinamiche complesse che si sviluppano tra il suo capo di gabinetto, Giusi Bartolozzi, e il sottosegretario Andrea Delmastro. La ridefinizione degli equilibri interni, concentrata nel palazzo di via Arenula a Roma, solleva interrogativi sull’effettiva distribuzione del potere e sull’impatto sulle decisioni chiave del dicastero. L’Ascesa di Bartolozzi e il Ruolo del Capo di Gabinetto. Negli ultimi mesi, la figura di Giusi Bartolozzi ha assunto un rilievo crescente all’interno del Ministero della Giustizia.🔗 Leggi su Ameve.eu
Referendum Giustizia, Nordio e Delmastro parlano di "sistema para-mafioso" nel Csm: l'ex pm Caselli sbotta
Il ministro Carlo Nordio e il sottosegretario Delmastro hanno definito il Csm un
Referendum, ora Nordio vuole i nomi di chi finanzia il No: la lettera di Bartolozzi all’Anm. Possibile conflitto d’interessiSu mandato del deputato di Forza Italia Enrico Costa, la capo di gabinetto scrive all'associazione delle toghe segnalando l'opportunità di rendere noto alla collettività i finanziamenti ricevuti ... ilfattoquotidiano.it
Referendum Giustizia, il ministro Nordio vuole l’elenco di chi ha fatto donazioni al comitato del NoLa capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi, ha scritto all'Associazione nazionale magistrati con una richiesta: rendere pubblico l'elenco ... fanpage.it
TRA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA E CONSENSO Schlein dalla Puglia attacca Nordio: “Parole gravissime contro la magistratura, riforma pericolosa” - facebook.com facebook
Referendum giustizia, Di Matteo: "Nordio strumentalizza, io contrario a questa riforma" #referendum x.com