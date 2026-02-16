Nordio ha deciso di chiedere i nomi di chi finanzia il fronte del No, dopo che Bartolozzi ha scritto all’Anm. La richiesta nasce da una lettera in cui si mette in discussione un possibile conflitto di interessi tra magistrati e sostenitori del No. Il governo ha agito subito, su incarico di Enrico Costa di Forza Italia, chiedendo all’Associazione nazionale magistrati di divulgare i nomi dei finanziatori del gruppo “Giusto dire No”. La mossa mira a chiarire chi finanzia le campagne contro la riforma, accusando alcuni giudici di potenziali influenze indebite.

La mossa era stata annunciata e non si è fatta attendere neanche un giorno. Su mandato del deputato di Forza Italia Enrico Costa, il governo ha chiesto all’ Associazione nazionale magistrati di rendere pubblici i nomi dei finanziatori del comitato “ Giusto dire No ” – il principale tra i soggetti creati per la campagna contro la riforma Nordio – col pretesto di prevenire presunti conflitti d’interesse delle toghe che si trovassero a giudicarli. La richiesta, anticipata venerdì nella risposta a un’interrogazione di Costa, ha preso la forma di una lettera ufficiale inviata al presidente dell’Anm Cesare Parodi e firmata da Giusi Bartolozzi, potente capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, ora Nordio vuole i nomi di chi finanzia il No: la lettera di Bartolozzi all’Anm. “Possibile conflitto d’interessi”

Il coinvolgimento dei giudici dell'ANM nei finanziamenti al comitato del “No” solleva dubbi sul rispetto dell'imparzialità.

Il dibattito sulla riforma della giustizia in Italia si intensifica con il referendum previsto.

