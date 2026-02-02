Pasta infestata da insetti nella Bassa Reggiana 4mila kg di alimenti sequestrati e maxi multa al supermercato

Una vasta operazione dei Nas ha portato al sequestro di oltre 4.000 chili di pasta infestata da insetti in un supermercato della Bassa Reggiana. Durante l’ispezione sono state trovate molte confezioni irregolari e contaminanti, e il negozio ha ricevuto una maxi multa di quasi 10.000 euro. I responsabili del supermercato dovranno rispondere di problemi igienici gravi e di aver messo a rischio la salute dei clienti. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le autorità ora controllano più da vicino le condizioni degli alimenti

È di oltre 4.000 kg di pasta sequestrata e quasi 10.000 euro di sanzioni il bilancio di un'ispezione igienico-sanitaria condotta dai Carabinieri del NAS in un supermercato della Bassa Reggiana. Il provvedimento è stato adottato per tutelare la salute pubblica, dopo che sugli scaffali sono state trovate confezioni di pasta contaminate da insetti infestanti. Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l'intervento è avvenuto a seguito di un controllo igienico-sanitario effettuato dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Parma presso un supermercato situato nella Bassa Reggiana.

