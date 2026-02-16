Mancano i requisiti igienici | 400 kg di pesce sequestrati dalla capitaneria di porto di Genova
La capitaneria di porto di Genova ha sequestrato circa 400 kg di pesce, perché non rispettava le norme igieniche e non aveva i documenti richiesti. Durante un controllo alle frontiere, i militari hanno trovato il pesce conservato in condizioni non idonee e senza le certificazioni necessarie. Un’operazione che mira a garantire la sicurezza alimentare dei consumatori.
Alimenti che non possono essere commercializzati né introdotti sul territorio nazionale, sia per qualità sia per quantità, in quanto sprovvisti dei necessari requisiti di edibilità, tracciabilità e conformità sanitaria Una vasta operazione congiunta di controllo alle frontiere ha portato al sequestro e alla distruzione di circa 400 chili di pesce, alimenti privi dei necessari requisiti igienico sanitari e documentali previsti per legge. L'intervento è stato condotto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dalla guardia di finanza e dalla capitaneria di porto di Genova. I controlli hanno interessato 15 passeggeri in arrivo presso l'aeroporto di Milano Malpensa, provenienti dalla città di Wenzhou, in Cina.
