Stuprata e seviziata dall?ex compagno magrebino | condannato a 12 anni di reclusione La vittima | Ho paura di lui adesso resta in carcere vero?

MONTEBELLUNA - «Ho paura di quell’uomo, adesso rimane in carcere, vero?». Parole rivolte al suo legale di parte civile, l’avvocato Roberta Canal, da una 49enne di Montebelluna dopo la lettura delle sentenza di condanna a 12 anni di reclusione comminata dal collegio del tribunale di Treviso al suo ex compagno, un 41enne di origini marocchine difeso in aula dall’avvocato Marco Arrigo, che per anni l’aveva violentata, picchiata e seviziata. L’uomo è stato anche condannato dai giudici a risarcire la vittima (la quantificazione del danno verrà stabilita in sede civile, ndr) disponendo una provvisionale immediatamente esecutiva di 50mila euro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

